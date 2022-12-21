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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:16

В Майкопе восемь улиц останутся без света из-за ремонта

Электричества не будет на протяжении двух часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жители восьми улиц с 10 до 12 часов останутся без света

Жители восьми улиц с 10 до 12 часов останутся без света

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе восемь улиц останутся без света. Отключение электричества произведут в связи с ремонтными работами.

- С 10 до 12 часов будет производиться ремонт воздушной линии электропередачи 6кВ,- сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», без электроснабжения останутся жители следующих улиц: Солнечная, переулок Светлый, Братьев Соловьёвых, Дружбы, Российская, Керашева, Республиканская и Учебное лесничество.