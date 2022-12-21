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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:24

Спрос на новостройки в Сочи снизился в два раза

Цены на курортное жилье продолжают расти
Ангелина НАЗАРЧУК
Стоимость одного “квадрата” в новостройках составляет 313,9 тысячи рублей

Стоимость одного “квадрата” в новостройках составляет 313,9 тысячи рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи эксперты по недвижимости заметили, что спрос на новостройки упал почти в два раза. Россияне стали интересоваться на 41% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако цены при этом остаются высокими.

- Всплеск спроса на новостройки в Сочи наблюдался весной, когда на фоне паники люди вкладывали деньги в недвижимость, затем начал падать и сейчас находится на низком уровне, - рассказал гендиректор риелторского центра.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, средняя стоимость объекта на первичном рынке составляет 10,5 миллиона рублей. За год цена увеличилась на 10%. Студию можно купить за 8,4 миллиона рублей, “однушку” - за 11 миллионов. За двухкомнатную придется заплатить 18 миллионов, трехкомнатную - за 29 миллионов.

Стоимость одного “квадрата” в новостройках составляет 313,9 тысячи рублей. За год цена выросла на 6%.