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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:38

Сочи вошел в тройку лучших городов России для командировок

На первом месте Москва
Ангелина НАЗАРЧУК
Большое значение сыграло временное закрытие аэропортов.

Большое значение сыграло временное закрытие аэропортов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи вошел в тройку лучших городов России для командировок. Доля пассажиров, которые приехал на курорт в рамках деловой поездки, составил 2,3%. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 53%.

К слову, в 2021 году Сочи занял лишь 10 место. А вот Краснодар в этому году не вошел в ТОП-10, хотя в прошлом году стоял на пятом месте топа. Большое значение сыграло временное закрытие аэропортов.

- В топ-3 направлений вошли: Москва – 25,7% пассажиров (-2,5%) и Санкт-Петербург – 10,5% бизнес-клиентов (-0,9%), - сообщили эксперты российского сервиса онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты.

Как отмечают эксперты, высокий спрос на деловые поездки в Сочи связан с тем, что на юге России здесь работает единственный аэропорт. Он выполняет работу временного хаба. Кстати, на курорте проводится множество научных мероприятий, куда приезжают ученые не только со всей России, но и с разных уголков планеты.