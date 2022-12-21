Улицу Пугачева в Краснодаре начали ремонтировать по нацпроекту

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На улице Пугачева в Краснодаре начались ремонтные работы. Улицу обновят от Болотникова до КИМ в 1,1 км. Сейчас начали снимать асфальт.

- Эта улица станет 10 участком из этапа нацпроекта 2023 года, который начали ремонтировать в текущем году, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На участке обновят дорожное покрытие. Завершить ремонт планируется в следующем году.

Раньше срока уже завершили работы на улицах Ставропольской, Офицерской, Фадеева, Юннатов, Власова, Новороссийской и Пригородной.