Приставы Кубани выдворили за пределы России 18 незаконных мигрантов

Фото: УФССП РФ по региону

Приставы Краснодарского края сопроводили до границы 18 незаконных мигрантов. В принудительном порядке на историческую родину отправились 10 человек из Узбекистана, 8 из Таджикистана.

- Выдворения иностранные граждане ожидали в Центре временного в Гулькевичском районе. Именно здесь мужчины ожидали оформления необходимых документов и приобретения билетов на самолет, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставы проводили группу непрошенных гостей до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Минеральных Вод. Отсюда выдворяемые отправились в Душанбе и Ташкент.