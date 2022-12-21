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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:02

Приставы Кубани выдворили за пределы России 18 незаконных мигрантов

Группу отправили за пределы страны в соответствии с решениями судов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: УФССП РФ по региону

Фото: УФССП РФ по региону

Приставы Краснодарского края сопроводили до границы 18 незаконных мигрантов. В принудительном порядке на историческую родину отправились 10 человек из Узбекистана, 8 из Таджикистана.

- Выдворения иностранные граждане ожидали в Центре временного в Гулькевичском районе. Именно здесь мужчины ожидали оформления необходимых документов и приобретения билетов на самолет, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставы проводили группу непрошенных гостей до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Минеральных Вод. Отсюда выдворяемые отправились в Душанбе и Ташкент.