Курорт появится между Анапой и Таманью. Фото: Андрей Маковозов

Эксперт в недвижимости выразил сомнения по поводу стройки нового курорта на Кубани. О создании города на 1 миллион человек в Краснодарском крае анонсировал крупный московский девелопер. По словам застройщика, курортный кластер займет территорию 3000 га на побережье. Строительство жилых кварталов и отелей начнется в 2024 году. Но место, где начнется крупнейшая стройка для региона, пока держится в секрете.

По мнению коммерческого директора одной из краснодарских строительных фирм Никиты Коваленко, новый курорт вырастет на неосвоенной пока территории между Анапой и Таманью. Но это будет нескоро.

- Мне кажется, что для компании эти заявления, в первую очередь, - поддержка и развитие имиджа, но не более того. Они отчитывались о результатах за год, на подведении итогов принято говорить о планах, - отметил Никита Коваленко. – Так что нам остается только следить за тем, как пойдет стройка.