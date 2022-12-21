О том, что женщина столкнулась с мошенниками ей сказала знакомая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее пенсионерка лишилась 200 тысяч из-за мошенников. Женщина взяла деньги в кредит и перевела их лжебанкирам.

- Незнакомцы представились работниками финансового учреждения и предупредили гражданку, что некто пытался оформить на ее имя кредит. Саму операцию удалось приостановить, однако, чтобы подобная попытка не повторилась, женщине необходимо отправиться в банк и самой выполнить аналогичную процедуру денежного займа, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. -

Хотя данные рекомендации показались потерпевшей подозрительными, она все же последовала указаниям неизвестных. Так пенсионерка получила на руки 100 тысяч рублей, которые затем перевела на «безопасный» счет.

После выполнения советов звонки не прекратилось. Пенсионерку снова заверили о попытке оформления кредита. Тогда потерпевшая взяла еще 100 тысяч в кредит.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», о том, что женщина столкнулась с мошенниками ей сказала знакомая. Она объяснила об их популярных схемах обмана и рассказала, что «безопасных» счетов не существует.