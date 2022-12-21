На трассе в Сочи водитель Honda не справилась с управлением и врезалась в две иномарки

24-летняя женщина, которая была за рулем Honda, скончалась в карете скорой медицинской помощи.

На трассе в Сочи ФАД А-149 «Адлер - Альпика-Сервис» произошла авария. В 08:00 часов 24-летняя женщина на Honda не справилась с управлением на правом закруглении мокрой дороги. Водитель допустила неуправляемый занос с последующим выездом на встречную.

- Она совершила столкновение с движущимся со встречного направления транспортным средством «Тойота», под управлением 46-летней женщины, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Из-за удара Honda откинуло на движущийся в попутном направлении Ford под управлением 33-летнего водителя.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, водителей госпитализировали в больницу. 24-летняя женщина, которая была за рулем Honda, скончалась в карете скорой медицинской помощи.