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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:34

Краснодарский край занял 14-е место в рейтинге самых пьющих регионов России

При составлении рейтинга учитывались показатели смертности от отравления алкоголем
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг пьющих регионов

Рейтинг пьющих регионов

Краснодарский край вошел в рейтинг самых пьющих регионов России в 2022 году. Регион оказался на 14 строчке. Кубань сохранила свое место относительно предыдущего года. Лидерами рейтинга стали Сахалинская область, Чукотка и Курганская область.

- Рейтинг составлялся на основе данных Росстата. Учитывался объем продаж водки, ликероводочных изделий, коньяка, вина, пива, а также сидра и медовухи. Кроме этого, исследователи исходили их показателей смертности от отравления алкоголем и числа граждан состоящих на учете с диагнозом алкоголизм, - сообщили эксперты «РИА Новости».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что субъектам, которые оказались на верхних позициях рейтинга самых пьющих регионов РФ, предложат консультативную и юридическую помощь в виде уроков трезвости, разъяснительной работы с родителями, консультации по развитию общественного контроля и спорта.