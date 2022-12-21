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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:57

Курсанты Ушаковки исполняют новогодние мечты

В Новороссийске, как и по всей стране, проводится благотворительная акция «Елка желаний»
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Уже две недели волонтеры из Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова, Морского и Транспортного колледжей несут вахту у новогодних елок, расположенных в торговых центрах и других общественных местах Новороссийска. Цель акции «Елка желаний», помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, исполнить свои главные мечты в главный праздник года.

Трогательными письмами ребят к Деду Морозу украшаются елочки, а задача юных волонтеров – привлекать внимание и объяснять всем неравнодушным, как можно сделать подарок. Около 200 добровольцев Ушаковки на протяжении двух недель добросовестно и с радостью исполняли эту важную обязанность. А курсанты Судомеханического факультета, отобрали около десятка, собрали средства и исполнили детские мечты. Наушники, игрушки и другие маленькие детские радости Дед Мороз теперь точно принесет.

- Читая письма, мы чувствовали невероятную искренность, ведь каждый ребенок старался красиво написать, что-нибудь нарисовать, приклеить, украсить свое письмо. Захотелось сделаться волшебниками. Творить добро ведь не так сложно. Помогая кому-то ты открываешь в себе добрые, хорошие качества, - говорит Тимур Законьянц (Судомеханический факультет).

Акция «Елка желаний» была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства. Курсанты Ушаковки продолжат нести вахту у «волшебных елок» до 26 декабря.