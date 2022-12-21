В очереди на Керченскую переправу ожидают 164 машины

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В связи с тем, что переправа через Керченский пролив закрывалась из-за погодных условий, в очереди на паромы 21 декабря ожидают 164 машины, в том числе грузовые.

- За прошедшие сутки три парома перевезли в Крым более 303 машины и 349 пассажиров, - сообщили в оперштабе региона.

На перехватывающих парковка развернуты пункты обогрева, работает столовая, водителям помогают волонтеры.

Напомним, что переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Есть альтернативный маршрут – через Ростов и далее через новые регионы России.