С начала года в регионе зарегистрировано 5229 ДТП Фото из архива КП

Кубань вошла в топ-3 самых аварийных регионов России. Регион занял второе место по количеству ДТП, сообщает ИА «Промрейтинг».

Всего с января по ноябрь 2022 года в Краснодарском крае произошло 5229 аварий. Первую строчку рейтинга заняла Москва – в столице за этот же период зарегистрировано 7112 ДТП. Третье место по показателю занимает Нижегородская область, где с начала года зафиксировано 3984 аварии.

В число регионов с наименьшим количество ДТП в 2022 году вошла ФТ «Сириус». С января по ноябрь здесь зарегистрировано 74 аварии.

Всего в России с начала года произошло 133 тысячи 331 ДТП. Отмечается, что в стране наблюдается снижение аварийности на дорогах.

- За последние 5 лет годом максимального снижения количества ДТП по РФ стал 2020. Оно и объяснимо. Это год начала пандемии со всеми вытекающими локдаунами и ограничениями мобильности, - отмечают эксперты.