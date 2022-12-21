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НовостиЗдоровье21 декабря 2022 8:30

На Кубани за сутки выявили 73 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 73 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 8 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирусом заболели 27 человек, в Ейском районе - 9, в Лабинском - 4. По три пациента прибавилось Сочи, Абинском и Тихорецком муниципалитетах, по 2 - в Армавире, Геленджике, Выселковском, Гулькевичском, Динском и Красноармейском районах.

По одному положительному тесту получено в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Кавказском, Калининском, Крымском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.