На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 73 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 8 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирусом заболели 27 человек, в Ейском районе - 9, в Лабинском - 4. По три пациента прибавилось Сочи, Абинском и Тихорецком муниципалитетах, по 2 - в Армавире, Геленджике, Выселковском, Гулькевичском, Динском и Красноармейском районах.

По одному положительному тесту получено в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Кавказском, Калининском, Крымском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.