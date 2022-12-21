Глава Ленинградского района раскритиковал чиновников за унылую главную елку

Фото: t.me/shulikoyury

В станице Ленинградской установили главную елку. Но главе района наряд пушистой красавицы не понравился. Юрий Шулико раскритиковал чиновников, ответственных за ее установку в соцсетях, и попросил прощения у местных жителей.

- К моему сожалению, администрация поселения подошла украшению елки спустя рукава. Я хочу принести свои извинения вам, уважаемые жители, за то, что елка в нашем районе выглядит пока не совсем празднично. Вечером благодаря гирляндам впечатление лучше, - записал голосовое сообщение Шулико.

Фото: t.me/shulikoyury

Глава района пообещал местным жителям, что недоработки исправят и главная елка будет выглядеть празднично и днем.