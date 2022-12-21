Девять спортплощадок обновили в Краснодаре в 2022 году Фото: krd.ru

Девять спортплощадок обновили в Краснодаре в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Четыре площадки привели в порядок по улицам им. 70-летия Октября, Листопадной, Зиповской. Здесь установили тренажеры. Уточняется, что по улице Упорной в станице Елизаветинской поставили оборудование с зоной воркаут.

На спортплощадках по улицам Сормовской, Строителей, Симферопольской, Старокубанской и в поселке Знаменском подготовили специальное резиновое покрытие.

А по улице Уральской, 174/2 обновили асфальтовое основание, уложили резиновое покрытие, нанесли разметку, оборудовали новые тренажеры и покрасили ограждение.

- В Краснодаре систематически занимаются физической культурой более 58 процентов горожан. Задача, которую поставил президент страны, - к 2030 году добиться отметки в 70 процентов, - отметил директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко. - Для того, чтобы достичь высокого показателя, необходимо, чтобы таких площадок шаговой доступности в Краснодаре было больше.