Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 50-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 20 декабря, в Славянском районе. 43-летний водитель автомобиля Subaru, проезжая по трассе «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк», не заметил 50-летнего мужчину и сбил его. Пешеход в этот момент стоял на проезжей части.

В результате мужчина погиб на месте ДТП.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани водитель Toyota погиб после опрокидывания машины. Пострадавшего 52-летнего пассажира госпитализировали.