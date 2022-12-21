Мужчина страдает психическим расстройством Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре у 50-летнего мужчины, зарезавшего знакомого на глазах у прохожих, нашли психическое расстройство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2022 года на улице Бульвар Интернациональный. Тогда обвиняемый мужчина подъехал на машине к знакомому, с которым конфликтовал. Сбив его, водитель вышел из автомобиля, достал нож и несколько раз ударил им мужчину в шею и туловище. Все происходило на глазах прохожих и жителей улицы, которые вызвали на место скорую помощь и полицию.

Пострадавший мужчина позже умер в больнице. Тем временем обвиняемый сразу уехал с места преступления. Через несколько часов водителя задержали на Ростовском шоссе. Задержанного мужчину заключили под стражу и назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

- Материалы уголовного дела с утвержденным постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.