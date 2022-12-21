Бывший главный ветврач Адыгеи получал зарплату за липового сотрудника в 1,5 млн рублей

В Адыгее бывшего начальник ветеринарной службы осудят за похищения государственных денег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший главный ветврач Адыгеи пойдет под суд за использование своего служебного положения. Мужчина получал зарплату за липового сотрудника в 1,5 млн рублей. А также неоднократно незаконно себя премировал на общую сумму свыше 6 млн рублей.

- С 2015 года по 2019 год бывший начальник ГБУ «Теучежская районная станция по борьбе с болезнями животных» фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого, без осуществления им фактически трудовой деятельности, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дело передано в суд для рассмотрения по существу.