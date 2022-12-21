Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию по вопросам отопления Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Обратиться с вопросами в отдел по рассмотрению обращений и приему граждан можно по номеру 8(861)268-50-01 по будням с 09:00 до 18:00.

Кроме того, вопросы граждан принимает дежурный прокурор по телефону 8(918)679-79-23 в рабочие дни с 18:00 до 09:00. В нерабочие дни направить обращение можно с 09:00 до 09:00 следующего дня.

Для обращений жителей региона также создан электронный почтовый ящик gkh_teplo@23.mailop.ru.

- Все приводимые заявителями доводы будут проверены в установленные сроки, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.