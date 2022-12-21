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НовостиОбщество21 декабря 2022 10:04

В Адыгее 30 тысяч школьников получат сладкие подарки к новому году

В республике создают праздничное настроение детям
Валерия ГОДОВНИКОВА
На праздничных мероприятиях ученики 1-4 классов получат сладкие наборы

На праздничных мероприятиях ученики 1-4 классов получат сладкие наборы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьникам Адыгеи подготовили новогодние подарки. На праздничных мероприятиях ученики 1-4 классов получат сладкие наборы.

- Всего в этом году мы подготовили 30 тысяч наборов, рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Поручил особое внимание уделить детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам, проживающим в ПВР, а также из подшефного Генического района - всем, кто нуждается в теплоте и заботе.

Кроме того, для создания праздника детям в республике проводится акция «Елка желаний». В доме правительства Адыгеи вскоре появятся открытки с заветными желаниями ребят. Власти региона исполнят сокровенные мечты маленьких участников акции.