В Адыгее 30 тысяч школьников получат сладкие подарки к новому году

На праздничных мероприятиях ученики 1-4 классов получат сладкие наборы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьникам Адыгеи подготовили новогодние подарки. На праздничных мероприятиях ученики 1-4 классов получат сладкие наборы.

- Всего в этом году мы подготовили 30 тысяч наборов, рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Поручил особое внимание уделить детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам, проживающим в ПВР, а также из подшефного Генического района - всем, кто нуждается в теплоте и заботе.

Кроме того, для создания праздника детям в республике проводится акция «Елка желаний». В доме правительства Адыгеи вскоре появятся открытки с заветными желаниями ребят. Власти региона исполнят сокровенные мечты маленьких участников акции.