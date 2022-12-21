МЦУ Сочи обработал более 22 тысяч сообщений граждан

Через интернет поступило не менее 22 тысяч предложений. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи проводит постоянную работу с местными жителями. На основе жалоб и предложений мэрия формирует задачи и планы по развитию общественных территорий.

В этом году администрация обработала около 23 тысяч обращений, которые поступили через почту, телефон, личные приемы и встречи. А через интернет поступило не менее 22 тысяч предложений.

- Еженедельно провожу приемы по видеоконференцсвязи, на которых решили вопросы 569 граждан, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, были возобновлены сходы граждан. С мая Алексей Копайгородский провел 140 встреч во всех районах курорта.