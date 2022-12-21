В Адыгее запланировано благоустройство 30 дворовых территорий в 2023 году

В Адыгее благоустроят 30 дворов на 8,5 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее в 2023 году благоустроят 30 дворовых территорий. В республике реализуют нацпроект «Жилье и городская среда». На данный момент идет конкурсный отбор подрядных организаций на проведение работ.

- Одним из первых населенных пунктов, кто уже заключил контракт стал поселок Майский Кошехабльского района, - рассказали в пресс-службе минстроя Адыгеи. -Здесь работы пройдут на дворовой территории, расположенной по улице Заводской, дома № 16 и 19.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на приведение в порядок дворов выделено более 8,5 млрд рублей. Благоустройство в остальных муниципалитетах начнестя в ближайшее время.