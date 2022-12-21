Почти 900 тысяч рублей направили на поддержку семей мобилизованных в Новороссийске

На поддержку семей мобилизованных граждан в Новороссийске выделили более 860 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.

В ведомстве отметили, что положенные единовременные выплаты в 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам выплатили в полном объеме. Более того, принято решение закрепить за каждой семьей представителя администрации соответствующего внутригородского округа, волонтера и сотрудника соцзащиты.

От семей мобилизованных в администрацию города-героя поступило 168 проблемных вопросов. 150 из них решены, а 18 остаются в работе. Кроме материальной поддержки людям оказывается психологическая и юридическая помощь.

Всего же на покупку продуктов питания, средств гигиены, строительных материалов и других товаров для членов семей мобилизованных граждан, а также проведение ремонтных работ и выполнение других услуг в их домах и квартирах направили более 860 тысяч рублей.

В пресс-службе Новороссийска также добавили, что подобные семьи освободили от оплаты детского сада.