В доме обнаружили более 500 бутылок немаркированного коньяка Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские обнаружили 3,5 тонны суррогатного алкоголя. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники полиции прибыли с обысками в дом 53-летнего жителя по улице имени Есаула Гамалея. В помещении правоохранители обнаружили стеклянную тару для алкоголя и оборудование для его изготовления, в том числе пять металлических емкостей и восемь деревянных бочек.

Кроме того, в доме найдены более 500 бутылок коньяка без маркировки. Всего полицейские изъяли 3,5 тонны суррогата.

- Изъятая продукция помещена на хранение, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.