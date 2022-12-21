В Новороссийске оборудовали 5 зимних пляжей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К открытию подготовили пять территорий, где появятся так называемые зимние пляжи. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийска.

Пять мест для зимнего отдыха у моря появятся в Новороссийске. Они будут находиться на пляжах Нептун, Алексино, Широкая Балка, Суджукская Коса и Центральном городском пляже.

В ведомстве добавили, что арендаторы мест отдыха также должны привести пляжи в порядок и подготовить их к зимним норд-остам. В частности, необходимо демонтировать все летние нестационарные объекты и законсервировать те, которые убрать не получится, чтобы минимизировать разрушения от удара стихии.

Всего же в Краснодарском крае в это межсезонье будет работать 72 зимних пляжа. Лидер по количеству мест для отдыха у моря — Сочи. В тройке лидеров также Геленджик и Анапа.