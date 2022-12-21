На Кубани расширят программу обследования новорожденных на генетические заболевания Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани расширят программу обследования новорожденных на генетические заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С 2023 года младенцев будут проверять на 36 заболеваний. Обследования проводятся в Краевой клинической больнице №1.

В 2022 году Кубанская межрегиональная медико-генетическая консультация в ККБ №1 присоединилось к проекту. Специалисты проводят дополнительные анализы для диагностирования спинальной мышечной атрофии и первичных иммунодефицитов.

Ранее, с 2006 года, исследования проводились на пять врожденных заболеваний – фенилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию.

В 2023 году перечень обследований дополнится тремя группами болезней - наследственные заболевания обмена, спинальная мышечная атрофия (СМА) и первичные иммунодефициты.

- Благодаря федеральной программе «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» мы сможем расширить перечень исследований до 36. Это позволит нам выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать пациентам необходимую помощь, –отметила главный внештатный генетик региона Светлана Муталевич.