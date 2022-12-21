Авиакомпания запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 28 декабря

Рейсы будут выполняться по средам до конца марта Фото: Олег УМАРОВ

Рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи станет больше. Авиакомпания Smartavia начнет осуществлять полеты с 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

- Рейсы будут выполняться по средам до конца марта, - уточнили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова.

Самолеты смогут вмещать 189 пассажиров. А время в пути составит четыре часа. К слову, стоимость билетов начинается от 5270 рублей. Билеты уже доступны к продаже.

Это уже третья авиакомпания, которая запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. На данный момент полеты к морю выполняют «Икар» и Nordwind.