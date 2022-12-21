Проект бюджета Геленджика представили общественности

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Проект бюджета Геленджика на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годы рассмотрели местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

Документ на общественных слушаниях представила начальник финансового управления администрации Елена Параскева. Она отметила, что доходная часть бюджета в следующем году составит 6,6 млрд рублей, а расходная — 7,2 млрд рублей.

Елена Параскева отметила, что дефицит бюджета — 640 млн рублей, однако его частично компенсируют за счет кредита, который планируется взять из региональной казны.

Бюджет останется социально ориентированным, добавила начальник финансового управления города-курорта. На соцсферу планируется выделить порядка 3,3 млрд рублей. В частности на образование будет направлено 2,5 млрд рублей, на культуру — 310 млн рублей, соцполитику — 161 млн рублей, физкультуру и спорт — 290 млн рублей.

- В ближайшие годы запланирована реализация нескольких масштабных проектов. В их числе - рекультивация полигона ТКО вблизи села Кабардинка; проектно-сметная документация на централизованную систему сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод Геленджика и трех городских участков – свыше 1,1 млрд рублей; реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» на 2023-2025 годы – более 2 млрд рублей; строительство школы в Геленджике в 2023-2024 годы – 1,1 млрд рублей, детского сада в Кабардинке – 45,6 млн рублей, - пояснили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кроме того, в следующие два года планируется продолжить работы по газификации округов — Архипо-Осиповки и Криницы. На эти цели направят 85 млн рублей.

- Проект документа на ближайшие три года предполагает продолжение многих проводимых работ: по ремонту объектов социального блока, продолжение установки видеонаблюдения в детских садах, приобретение квартир для детей-сирот, развитие культуры и спорта и многое другое, - добавили в ведомстве.

Проект бюджета соответствует действующему законодательству и направлен на рассмотрение депутатов, которое состоится на ближайшей сессии Гордумы Геленджика.