В Адыгее проводят проверку после ДТП с погибшим ребенком

В Адыгее следователи проводят проверку после смертельного ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее следователи проводят проверку после смертельного ДТП. В результате аварии погиб ребенок.

- 15 декабря около 12 часов на территории Теучежского района Республики Адыгея произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2115 и Тойота, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки скончалась. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.