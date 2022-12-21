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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:00

В Адыгее проводят проверку после ДТП с погибшим ребенком

Информация об аварии появилась в СМИ
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее следователи проводят проверку после смертельного ДТП

В Адыгее следователи проводят проверку после смертельного ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее следователи проводят проверку после смертельного ДТП. В результате аварии погиб ребенок.

- 15 декабря около 12 часов на территории Теучежского района Республики Адыгея произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2115 и Тойота, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки скончалась. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.