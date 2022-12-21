Автомобильное движение открыли по Северному обходу Анапы 21 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Автомобильное движение запустили по Северному обходу Анапы 21 декабря. Церемония открытия прошла в рамках телемоста при участии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Четырехполосная магистраль вошла в транспортный коридор «Север – Юг», связывающий трассу М-4 «Дон» с Крымским мостом. Протяженность Северного обхода составляет 13,5 километров. На всей магистрали насчитывается три развязки, пять мостов и путепроводов.

- Северный обход Анапы – долгожданная дорога для анапчан, жителей и гостей Краснодарского края. Она позволит исключить транзитный транспорт с городских улиц, что особенно актуально в высокий туристический сезон, а также повысит доступность морских портов и логистику всего Черноморского побережья Кубани, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Прогнозируется, что ежедневно по Северному обходу Анапы буду проезжать около 32 тысяч автомобилей.