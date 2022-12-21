В Сочи пройдет презентация книги «Научиться любить Россию»

В Сочи 24 декабря в 15:00 в книжном магазине «Читай город» в ТЦ «Мелодия» состоится презентация книги европейского менеджера в области культуры и режиссёра-постановщика Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию». С приветственным обращением Владимира Путина».

Эта книга для тех, кто хочет глубже понять и прочувствовать Россию XXI века. Это замечательный пример того, как иностранец поставил перед собой цель понять, изучить нашу страну и нас, россиян. В книге Ханс-Йоахим Фрай рассказывает о своей первой встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2009 году, о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать и жить. Также в книге написано о своих личных встречах автора с выдающимися личностями России из мира искусства, культуры и политики, он знакомит читателя с захватывающей историей своей семьи, помогает проникнуться традициями и ценностями огромной страны и делится пережитыми эмоциями. За эти годы автор книги стал не только знатоком русской культуры, но и человеком, который понял и принял “русскую душу”. Эта книга о большом путешествии, которое позволило автору искренне, всем сердцем полюбить Россию.

Президент России Владимир Путин принял решение дать личное теплое вступительное слово к этой книге, поскольку в ней рассказана история, которая действительно связана со страной.

СПРАВКА «КП»

Ханс-Йоахим Фрай – автор книги, немецкий менеджер в сфере культуры, режиссёр, художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, основатель и художественный руководителем SemperOperaball в Дрездене, советник главных театров России, художественный руководитель и первый председатель международного конкурса вокалистов "Competizione dell' Opera".

Книжный магазин «Читай-город», Сочи, ТЦ «Мелодия», Курортный пр-т, 16.

Вход свободный.