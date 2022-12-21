В Геленджике появится новая ливневая канализация

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

План по строительству ливневой канализации представили властям города, а также местным жителям. Как отметили на мероприятии, проектов подобного масштаба город-курорт еще не видел.

По словам разработчиков, проект по строительству ливневки уникален. Специалисты отследили характер осадков с 1965 года, а также спрогнозировали, какими показателями они будут описываться до 2035 и 2100 годов.

На основе цифровой модели города и существующей сети ливневой канализации эксперты разработали проект, который защитит Геленджик от поверхностных стоков. Для этого необходимо построить нагорный коллектор длиной 27 километров, который пойдет в обход города. Его задача — сброс воды с гор в реки Адерба и Яшамба.

Что касается существующей городской сети, то ее планируется модернизировать. Скопившаяся вода с помощью насосов будет уходить на очистные сооружения, а оттуда — в море.

Разработчики отметили, что основные магистрали построят методом закрытой прокладки. С помощью буйков-анализаторов в подобной системе контролируется гидрологическое состояние стоков, а также выявляются незаконные врезки.

- Это действительно масштабный проект в общей картине позволит значительно улучшить систему водоотведения Геленджика и решить проблему пусть краткосрочных, но подтоплений отдельных районов города в период залповых дождей. Более того, дождевая вода будет поступать за территорию бухту только после тщательной очистки, что также большой плюс в плане экологической составляющей, - отметили в пресс-службе Геленджика.

Проект входит в стадию подписания контракта, после чего начнутся работы по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий. Планируется, что уже в этом году начнется промывка и телеинспекция существующих сетей водоотведения, добавили в ведомстве.