В Краснодаре включили шары на Красной Фото из архива КП

В Краснодаре включили иллюминацию из шаров на улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Декоративное освещение работает от улицы Длинной до улицы им. Пушкина. Она состоит из 52 перетяжек, на каждой из которых установлено по семь шаров из фонарей.

Напомним, иллюминацию на улице Красной оборудовали в 2009 году. В 2020 году освещение временно отключили для ремонта.

- Теперь иллюминация сможет бесперебойно работать и будет снова радовать жителей и гостей города, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.