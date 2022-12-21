Пользователи ВТБ Онлайн смогут защитить свою учетную запись с помощью чат-бота

Клиентам ВТБ стала доступна быстрая блокировка учетной записи в ВТБ Онлайн через чат, если у пользователя возникли подозрения по доступу в приложение со стороны третьих лиц. Сервис позволяет оперативно ограничить доступ мошенников к личному кабинету и избежать хищения денежных средств.

Чтобы воспользоваться новой услугой, в чате ВТБ Онлайн необходимо отправить сообщение «Заблокировать доступ». Чат предложит заблокировать учетную запись, например, если клиент обратился для передачи номера мошенников. Процедура займет не больше минуты. Для последующей разблокировки потребуется обратиться в отделение банка. Функционал доступен в мобильном приложении и в интернет-банке.

«Скорость реакции на действия мошенников определяет сохранность средств клиентов, поэтому развитие сервисов безопасности — наша приоритетная задача. Мы стараемся добавить в ВТБ Онлайн максимальное количество простых и понятных инструментов для самостоятельной блокировки учетной записи. В любой подозрительной ситуации клиент сможет быстро ограничить доступ к своим средствам. А разблокировать личный кабинет затем помогут специалисты в отделениях банка. Главное — убедиться, что опасности нет, и можно продолжать пользоваться ВТБ Онлайн в привычном режиме. Первостепенным инструментом сохранения денежных средств остается бдительность — никому не сообщайте свои данные, включая пароли», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В чат-боте ВТБ Онлайн организован сбор данных о номерах телефонах мошенников и фишинговых сайтах, которые банк анализирует, передает данные в Минцифры и ЦБ РФ для последующей блокировки. Ежемесячно в ВТБ поступает от клиентов от нескольких сотен тысяч до 1 млн обращений, которые сопровождаются данными о номерах мошенников. Также в разработке сервис в ВТБ Онлайн по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на сторонний ресурс.

Помимо этого, в ВТБ Онлайн появилось дополнительное автоматическое ограничение на сумму переводов в день. Это позволит снизить мошенническую активность и защитить средства клиентов.

По данным за ноябрь-декабрь 2022 года, опцией блокировки карт, счетов и учетной записи в ВТБ Онлайн пользуется в среднем более 70 тысяч клиентов. В целом за год количество пользователей цифровых сервисов ВТБ Онлайн — мобильного приложения и интернет-банка — увеличилось на 10% и превысило 12 млн человек. В 2022 году в приложении и интернет-банке появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных и получить другие продукты. ВТБ также запустил сервис трансграничных переводов, которые доступны сегодня уже в 10 стран.