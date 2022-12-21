В Краснодаре задержали студента, стрелявшего из пистолета в общежитии Фото из архива КП

В Краснодаре задержали студента, стрелявшего из пистолета в общежитии. На 20-летнего парня завели уголовное дело.

Все произошло накануне, 20 декабря, в студенческом общежитии на улице Восточно-Кругликовской. По сообщениям охранного предприятия, молодой человек, вооружившись ножом и предметом, похожим на пистолет, бегал по этажам и угрожал всем проходящим мимо. Охранники задержали студента, забрали оружие и вызвали на место полицию.

Известно, что первокурсник открыл стрельбу после конфликта с комендантом, сделавшим замечание из-за распития алкоголя. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», назначена баллистическая экспертиза, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что задержанный студент 1,5 года назад вышел из мест лишения свободы. Парня не раз ловили на кражах.