Общегородское родительское собрание провели в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Родительское собрание, посвященное безопасности 16 тысяч школьников во время каникул, провел глава Геленджика Алексей Богодистов. Об этом мэр сообщил в социальных сетях.

Глава города-курорта отметил, что на социальную сферу идет основная часть бюджетных средств. На эти деньги ведется модернизация и переоснащение различных соцобъектов. Это в том числе делается для того, чтобы создать для детей комфортные условия и уберечь от пагубного влияния улицы.

- Впереди каникулы. Вместе с коллегами из служб, которые несут ответственность за безопасность наших детей в самом широком смысле слова, вели диалог с родителями, - отметил Алексей Богодистов.

Особое внимание уделили технике безопасности и осторожному обращению с огнем, а также соблюдению правил дорожного движения, добавил глава города-курорта. Более того, родители должны быть в курсе, с кем дружит их ребенок, с кем и где проводит свободное время, посещает ли социальные сети и другие интернет-ресурсы.

Врач психиатр-нарколог проконсультировал родителей, на что необходимо обратить внимание, чтобы уберечь его употребления наркотиков.

- По данным МВД, в этом году стало больше преступлений, совершенных детьми и в отношении них. Исключить все факторы риска для наших детей способна всесторонняя забота. Все дети наши. И переживать надо за чужих, как за своих, - отметил Алексей Богодистов.