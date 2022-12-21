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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:23

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Легковушки и автобусы не могли проехать по мосту из-за ремонта
Светлана ОВДЕЙ
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Напомним, движение по Крымскому мосту приостановили 21 декабря в 12:00. Автомобили не могли проехать по путепроводу из-за ремонта. Планировалось, что мост будет закрыт для легковушек и автобусов до 18:00.

- В 16:15 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в Минтрансе РФ.