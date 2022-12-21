Деньги выплатили 113 семьям Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жильцам пострадавшего дома при падении Су-34 в Ейске компенсировали 618 млн рублей за аренду квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что за выплатами обратились 139 семей. Из них одобрены 113 поданных заявлений. Еще 26 семьям отказали из-за того, что они имеют недвижимость в Ейском районе.

Заявления, в частности, приняты от 10 семей, арендовавших однокомнатные квартиры, 62 – двухкомнатные, 63 – трехкомнатное жилье, 4 – четырехкомнатное.

Жильцы пострадавшей многоэтажки по улице Коммунистической также бесплатно находятся в пунктах временного размещения.

Кроме компенсации аренды, 871 человеку выплачено по 10 тысяч рублей. 252 человека получили по 100 тысяч рублей при полной утрате имущества на каждого члена семьи, 24 - по 200 тысяч рублей за легкий вред здоровью, 3 – по 400 тысяч рублей за средний и тяжелый вред здоровью.

18 родственников 9 погибших во время ЧП жильцов получили по одному миллиону рублей.