Численность поголовья птицы в хозяйствах Кубани превысила 28 млн

С начала года в крае выпустили 1,3 миллиарда яиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Численность поголовья птицы в хозяйствах Кубани превысила 28 миллионов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, Краснодарский край входит в пятерку регионов-лидеров по производству мяса и в десятку - по выпуску яиц.

- Качественная кубанская продукция обуславливает спрос, причем не только на внутреннем, но и на внешних рынках, - отметил глава региона. - В этом году, несмотря на сложную обстановку в экономике, Кубань вошла в десятку ведущих субъектов страны по количеству экспортированного мяса птицы. Основные поставки идут в Китай, Абхазию, Армению, Беларусь.

Отмечается, что с начала года в крае на 10% выросло производство яиц. За этот период в регионе выпущено 1,3 миллиарда штук.