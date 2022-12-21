Награждение прошло в театре драмы им. М. Горького Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре премию администрации края в 50 тысяч рублей получили 27 школьников. Дипломы ребятам вручили в театре драмы им. М. Горького, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На мероприятии собрались более 900 школьников, отличившихся в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Кроме новогодней программы с подарками, для ребят подготовили спектакль по мотивам сказки «Конек-Горбунок»

- Огромное спасибо за те успехи, которых вы добились в этом году. В первую очередь, это ваши победы, ваших наставников, родителей, - отметила вице-губернатор Анна Минькова. - Это достижение и для Краснодарского края, который вы достойно представляете.

Всего в Краснодарском крае премией краевой администрации поощрены 100 школьников.