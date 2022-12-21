На «Роза Хутор» открыт новый зимний сезон 2022/23

Фото: пресс-служба Роза Хутор.

Новый зимний сезон на «Роза Хутор» начнется с традиционного праздника День «Роза Хутор». Его мероприятия стартуют уже в 10 утра на Площади Роза с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бое», пройти «Лабиринт Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет разгадать квест «Путешествие на Роза Хутор» в сопровождении DJ-сета.

Праздничное действо развернется также и в Горной Олимпийской деревне, где с 17 до 18.00 гостей ждет театрализованное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: пресс-служба Роза Хутор.

Он также сказал, что в этом сезоне к услугам отдыхающих курорт предложит качественную горнолыжную инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп. При этом курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга.

«Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. На самой популярной обзорной площадке Роза Пик можно не только сделать селфи на фоне впечатляющих ландшафтов, но и покачаться на высокогорных качелях или пройти по подвесному мосту. А в Горной Олимпийской деревне – прокатиться на родельбане. Открыты Хаски Хутор с ездовыми собаками, интерактивный парк «Моя Россия» с интересными выставками и Музей Археологии. Совершенно точно никто не будет скучать, особенно в преддверии Нового года, когда курорт сияет праздничными огнями и афиша концертного зала «Роза Холл» полна событиями», - подчеркивает генеральный директор.

Сейчас только на сайте курорта можно приобрести выгодный комбо-тариф «Зимний день на Роза Хутор», который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка «Моя Россия» и музея Археологии.

Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката также представлены на официальном сайте курорта www.rosakhutor.com.