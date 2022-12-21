Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани воспользовались льготной ипотекой более 300 IT-специалистов. В крае выделили почти 150 кредитов на 1,5 миллиарда рублей.

- Программа субсидирования льготной ипотеки разработана, чтобы снизить отток специалистов. Она оказалась очень востребована в регионе. Программа может стать еще доступнее благодаря новым правилам получения ипотеки, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Уточняется, что в ближайшее время будут снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. В результате ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тысяч компаний.

На данный момент льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных IT- компаний. Возраст людей не должен превышать 44 лет. Их зарплата должна составлять от 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от города.

Максимальная ставка по кредиту — 5%.