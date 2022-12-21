Узнали, где будут отключения света в Адыгее 22 декабря 2022 года

В Адыгее не будет света
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Адыгее 22 декабря не будет света. Электричество отключат с 5:00 до 21:00 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Черемушки–Хаджох.
- Света не будет в Майкопском районе в поселках Каменномостский, Тульский, Совхозный, Грозный, Тимирязева, Цветочный, Первомайский, Гузерипль. Также в поселках Усть-Сахрай, Меркулаевка, Никель, Краснооктябрьский, Табачный, Спокойный, - сообщили в Адыгейских электрических сетях.
Электричество отключат и в хуторах Подгорный, Шаумян, Причитовский, Садовый, Шунтук, Садовый, Красный мост. Также в станицах Абадзехская, Севастопольская, Новосвободная, Даховская, Курджипская, Дагестанская.
Кроме того, света не будет в селах Хамышки, Новопрохладное и в Тульском, Каменномостском, Побединском, Тимирязевском, Абадзехском, Даховском, Краснооктябрьском сельских поселениях.