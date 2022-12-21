Стоимость проезда в электричках вырастет Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани стоимость проезда в электричках вырастет с 1 января 2023 года. В поездах пригородного сообщения она составит 31 рубль за одну зону.

- На участке Туапсе — Адлер стоимость вырастет до 45 рублей за 10 километров. До 58 рублей за 10 километров цена вырастет на участках Адлер – Роза Хутор, Адлер – Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт - Эсто-Садок, Адлер – Имеретинский курорт, - стало известно из приказа, опубликованного на официальном сайте администрации региона.

Уточняется, что самая высокая стоимость проезда в поездах «Южной пригородной пассажирской компании» в пригородном сообщении составит 44 рубля за зону.