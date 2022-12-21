Вениамин Кондратьев заявил, что сотрудничество Кубани и Беларуси вышло на новый уровень

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сотрудничество Кубани и Беларуси вышло на новый уровень. Об этом заявил Вениамин Кондратьев во время встречи с белорусской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.

- Наше сотрудничество вышло на новый уровень. В станице Староминской уже работает площадка Минского тракторного завода. На ней собрали 250 единиц техники. Планируется, что выпуск тракторов будет увеличен до 1000 в год, - сообщил губернатор Кубани.

Уточняется, что также планируется создать инженерно-технический центр. Он займется доработкой моделей тракторов для виноградарства.

Кроме того, в крае планируют разместить новый торгово-сервисный центр МТЗ. Это поможет поддерживать технику в рабочем состоянии и обеспечивать конкурентоспособность.