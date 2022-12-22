В больницы края закупили 192 автомобиля. Фото: t.me/minkovaanna23

В медучреждения Краснодарского края в 2022 году закупили 192 автомобиля. Они выезжали уже более 385 тысяч раз.

- Транспорт помогает участковым врачам и фельдшерам добраться до пациентов. Также машины доставляют людей в медучреждения для оказания неотложной помощи и привозят лекарственные препараты жителям труднодоступных районов, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Уточняется, что все автомобили амбулаторного звена отмечены единым брендом «Служба здоровья.

Планируется, что до 2025 года в медучреждения Кубани закупят более 1,1 тысячи машин.