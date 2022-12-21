Дело дольщиков из Краснодара взяли на контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бастрыкин взял на контроль дело дольщиков из Краснодара. Он поручил доложить о результатах проверки по факту возможного нарушения прав участников долевого строительства.

- Люди купили квартиры в жилом комплексе, ни их ввели в заблуждение. Им предоставили подложные документы. Позже дом администрацией признан самостроем. Его принудительно расселили и снесли в 2020 году по решению суда, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации.

Уточняется, что компенсацию людям не выплатили до сих пор.

По данному факту ранее в СУ СК России по Краснодарскому краю проводилась процессуальная проверка. О ее ходе докладывалось Председателю СК России.