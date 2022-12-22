Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 22 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах: Светогорская, Мясникяна, Налбандяна. Также в селе Прогресс в переулке Ахунский и в селе Краево-Армянское в переулке Мостовой и на улице Юбилейная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат в селе Илларионовка на улицах Ландышевая, СНТ «Восход», СТ «Бриз», СТ «Железнодорожник 73 км», СТ «Железнодорожник», СТ «Заря», СТ «Эврика», в санатории Салют. Также на улицах Санаторная, Клубничная, Чехова, в переулке Рахманинова и в поселке Солоники на улицах Тихорецкая, Солоники и Ольховая.