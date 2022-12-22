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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:46

Погода в Адыгее 22 декабря 2022: день пройдет без осадков

В Адыгее 22 декабря местных жителей ожидает ясное небо
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 декабря 2022. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 декабря 2022. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 22 декабря 2022.

В Майкопе 22 декабря ожидается ясная, безоблачная погода.. Максимальная температура воздуха +8°C. Ветер восточный, 2 м/с. На протяжении суток осадков в республиканской столице не предвидится. К вечеру температура опустится до -2°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +8°C. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.