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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:04

Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП в Адыгее с погибшим ребенком

9-летняя девочка скончалась на месте
Валерия ГОДОВНИКОВА
Страшная авария произошла в Теучежском районе республики 15 декабря

Страшная авария произошла в Теучежском районе республики 15 декабря

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах доследственной проверки по факту ДТП в Адыгее с погибшим ребенком. Страшная авария произошла в республике 15 декабря.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Теучежского района. Водитель Toyota выехал на встречку и протаранил ВАЗ-2115. 9-летняя пассажирка отечественной машины скончалась на месте.

- Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Липало А.В. доложить о промежуточных результатах доследственной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего, - сообщили в пресс-службе Следственно комитета РФ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», процессуальное решение будет принято по результатам проверки.